Москва, 15 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В пятницу, 15 октября, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +7…+9 °С. Об этом 15 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Дождь

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Также отмечается, что ветер западного направления будет дуть со скоростью 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. столба.

Кроме того, уточняется, что в ночь на 16 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +3…+5 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве за прошедшие сутки выпало 32% месячной нормы осадков.