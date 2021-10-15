Иркутск, 15 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Иркутская таможня совместно с Восточно-Сибирским ЛУ МВД на транспорте выявила еще четыре эпизода контрабанды древесины из Прибайкалья в Китай организованной преступной группой. Как сообщила пресс-служба таможенного управления, в рамках вновь раскрытых эпизодов выяснилось, что подозреваемые с августа 2020 по январь 2021 года вывезли в КНР пиломатериалы хвойных пород из сосны и лиственницы, а также круглый лес (пиловочник) из березы объемом две тысячи кубометров на сумму свыше 18 млн рублей.

(сс) marneejill Лес

Уточняется, что в общем преступная группа незаконно вывезла из страны 22 тыс. кубометров древесины стоимостью более 103,7 млн рублей. Для декларирования древесины неизвестного происхождения подозреваемые представляли подложные документы.

В отношении главы фирмы возбуждено уголовное дело по факту легализации преступных доходов на сумму около 32 млн рублей по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Еще три дела заведено по фактам незаконного перемещения членами группы через таможенную границу ЕАЭС стратегически важного товара по ч. 1, 3 ст. 226.1 УК РФ.

Фигуранты по решению суда арестованы.

Ранее в отношении членов этой группы — гражданин России и КНР, проживающих в Иркутске, таможенники возбудили 11 уголовных дел о незаконном экспорте в Китай лесоматериалов в течение двух последних лет.

Как сообщало ИА REGNUM, миллиардная контрабанда леса в Китай была выявлена в Иркутской области в марте 2021 года. По версии следствия, за период с 2018 по 2020 год группой лиц было совершено восемь особо тяжких преступлений, «а также ряд иных тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом древесины».

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