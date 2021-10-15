Детройт, США, 15 октября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 7:6.

Тампа-Бэй Лайтнинг

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал две результативные передачи. У защитника Михаила Сергачёва два голевых паса.

Также в составе «Тампы» по дублю оформили нападающие Стивен Стэмкос и Ондржей Палат. Ещё по голу забили Росс Колтон и Алекс Киллорн.

В составе «Детройта» четыре шайбы забросил Тайлер Бертуцци. Также точными бросками отметились Дилан Ларкин и российский форвард Владислав Наместников.