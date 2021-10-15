«Тампа» в овертайме вырвала победу у «Детройта» в матче с 13 шайбами
Детройт, США, 15 октября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 7:6.
Тампа-Бэй Лайтнинг
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал две результативные передачи. У защитника Михаила Сергачёва два голевых паса.
Также в составе «Тампы» по дублю оформили нападающие Стивен Стэмкос и Ондржей Палат. Ещё по голу забили Росс Колтон и Алекс Киллорн.
В составе «Детройта» четыре шайбы забросил Тайлер Бертуцци. Также точными бросками отметились Дилан Ларкин и российский форвард Владислав Наместников.