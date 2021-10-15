Джакарта, 15 октября 2021, 09:23 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин встретился с лидерами исламских общественных организаций в Западном Папуа, сообщает Kompas.
Вице-президент рассказал о гармонии между сообществом и властью.
«Мы хотим защитить республику, сохраняя при этом межрелигиозную гармонию», — заявил вице-президент.
Мааруф Амин также поблагодарил губернатора Западного Папуа и сотрудников, которые продемонстрировали приверженность созданию межрелигиозной гармонии между общинами и правительством.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что строительство различных инфраструктурных объектов для поддержания туризма в Лабуан Баджо было завершено, и город готов принимать туристов.
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