Москва, , 09:22 — REGNUM Депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) обвинил нижнюю палату парламента в цензуре, парламентарий считает, что фраза из его выступления на заседании не попала в запись, однако это не так, трансляции публикуются полностью, без изъятий, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

Госдума

Парламентарий в своем телеграм-канале разместил видеозапись своего выступления по вопросу об определении периода выплаты пенсии.

«Вешать нас будут (за такую политику) не по партийный спискам» — якобы, по мнению Делягина, эти слова не попали в запись на сайте Госдумы.

Вместе с тем запись всего пленарного заседания доступна на сайте Госдумы, прослушав почти 2 часа пленарного заседания, все желающие могут убедиться, что выступление парламентария там полностью.

«Мы видим ситуацию, когда наша политика приводит к смертности выше, чем, да, потому что мы здесь Государственная дума, мы здесь одобряем законопроекты. И, извините, вешать нас будут, в случае чего, не по партийным спискам. Владимир Абдуалиевич (Васильев, глава фракции «Единая Россия») — ред.) это четко сказал, хотя и политкорректно», — эти слова Делягина есть в записи заседания Госдумы.

В ходе выступления депутат также обратил внимание на данные Росстата, согласно которым в 2020 году была зафиксирована сверхсмертность.

«В прошлом году, по данным Росстата, это официальный термин «сверхсмертность», на душу населения выше, чем было расстреляно в 1937 году», — сказал парламентарий.

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