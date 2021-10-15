Уфа, 15 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Лесной пожар вспыхнул в Башкирии. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Sledcom.ru Лесной пожар

Сообщается, что огнеборцы получили информацию о том, что в Альшеевском районе в шести км от населенного пункта Отрада горит лес на площади пять га. При этом имеется преграда — грунтовая дорога, угрозы населенному пункту нет.

Отмечается, что огнеборцам удалось локализовать пожар на площади восемь га. Сейчас они продолжают борьбу с огнем.

«За сутки в Башкирии было зарегистрировано 29 термических точек, из них 20 подтвердились», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации пресс-службы МЧС по региону, 14 октября был зарегистрирован лесной пожар в Альшеевском районе на площади 0,3 га в шести км от населенного пункта Аврюзово. Имеется преграда — грунтовая дорога, угрозы населенному пункту нет.

«Пожар локализован на площади 21 га. Тушение продолжается», — сообщает пресс-служба.