Екатеринбург, 15 октября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Под Екатеринбургом МЧС нарастило группировку для тушения торфяника. На месте тления работают 130 человек и 33 единицы техники, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Mchs.gov.ru Пожарные

Также на месте задействованы спасатели Новинского спасательного центра МЧС России. Применено уникальное оборудование для тушения. Оно способно подавать воду до 400 литров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, площадь тления торфяника составляет 4,8 Га. Сильное задымление вызвало многочисленные жалобы населения.

Напомним, с тлением торфяника под Екатеринбургом пожарные борются с 11 октября. Ситуацию под личный контроль взял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.