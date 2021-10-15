Санкт-Петербург, 15 октября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Наступающий с запада циклон «Герольд» принесёт дожди и ветер в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Об этом 15 октября сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Дождь в Санкт-Петербурге

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По его словам, синоптическую ситуацию в пятницу, 15 октября, будет формировать очередной, приближающийся с запада, циклон «Герольд» (Gerold).

«Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, и в послеполуденные часы принесёт небольшие дожди и усилит ветер», — рассказал специалист.

Температура воздуха в Петербурге составит +8…+10 градусов, по Ленинградской области +6…+11 градусов. Ветер южный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Отметим, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 16 октября, ожидается дождь, местами небольшой. Ветер юго-западный, западный сильный. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +7…+9 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В воскресенье, 17 октября, также ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +6…+8 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.