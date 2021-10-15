Ульяновск, 15 октября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области крайне низкими темпами идет вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 14 октября от COVID-19 привили 380 005 человек, что составляет всего 47,9% от планового показателя. Полностью завершили иммунизацию 316 375 жителей, сообщает региональный минздрав.

Вакцинация

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По данным ведомства, запасов антиковидной вакцины в области более чем достаточно — свыше 100 тыс. доз. С начала прививочной кампании в Ульяновскую область поставили 485 752 комплекта вакцины.

ИА REGNUM напоминает, в Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников сфер образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, госслужащих, работников органов власти и подведомственных им организаций. Также обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат сотрудники сферы обслуживания, в том числе торговли и общественного питания, такси, курьерских служб, общественного транспорта, гостиничной сферы, многофункциональных центров, театров, кинотеатров, музеев, библиотек, выставочных залов, ЖКХ и энергетики, досуга.

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