Ташкент, , 09:17 — REGNUM Контакты и обмен информацией по контртеррористической деятельности активизировали из-за ситуации в Афганистане спецслужбы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 14 октябре сообщила пресс-служба Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

ШОС Mil.ru

Отмечается, что 12 октября в штаб-квартире исполнительного комитета РАТС ШОС в Ташкенте прошло совещание глав антитеррористических подразделений компетентных органов государств ШОС.

«В ходе мероприятия главы делегаций выступили с оценкой вызовов и угроз безопасности государствам-членам ШОС в контексте обстановки в Афганистане, обменялись мнениями по актуальным вопросам противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, а также предложениями по укреплению сотрудничества в указанной сфере между компетентными органами государств-членов ШОС», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов рассказал о планах во время председательства республики в ШОС.