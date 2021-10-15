Светлана Шаповалова, 15 октября 2021, 10:21 — REGNUM Реакция читателей китайского портала «Гуаньча» на высказывание российского президента Владимира Путина о газовом кризисе в Европе стала объектом обсуждений в Сети. Правда, далеко не все увидели в словах российского лидера «последнее предупреждение». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Владимир Путин
Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зачем биться головой о стену и кому-то что-то доказывать? Пусть они доказывают. Зачем РФ заботиться о энергобезопасности ЕС, когда они сами не хотят этой безопасности, не хотят дополнительных, альтернативных средств доставки энергоносителей?» — вопрошает С.

«Слушать спекулянтов, делающих из воздуха деньги, и реагировать на их выкрики глупо. Нужно методично вести свою линию. Не нужно их убеждать в том, что мы хорошие и готовы ради них снять последнюю рубашку. Им это совсем не нужно. Это их образ мышления. Таков капитализм — делать из мнимых высказываний и действий свой бизнес», — считает Сергей Шумаков.

«К этой Европе хорошо подойдут слова Стругацких: «Не в громе космической катастрофы, не в пламени атомной войны и даже не в тисках перенаселения, а в сытой, спокойной тишине кончается история человечества («Второе нашествие марсиан»). Слишком долго жили без забот», — отметил Андрей Филин.

Пекин. Китай
Пекин. Китай
Mike Stenhouse

«Может, уже хватит их предупреждать?» — предлагает Мария Бушнёва.

«Точное количество сделанных Китаем предупреждений оценить сложно. Известно, что только к концу 1964 года их было более 900 [2]… Китайцы большие специалисты в разного рода предупреждениях», — иронизирует Олег.

«Европейцы — вдвойне идиоты. Их предупреждали, что они будут зависеть от России? Предупреждали. И вот, вуаля. Самые умные — это японцы. Послали газ на фиг и стали развивать мирный атом. Будущее за ядерной энергетикой. А экологическая энергия только в далёком будущем, на чем глупые европейцы и погорели», — считает N.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее китайский портал «Гуаньча» сообщил о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе, которую высоко оценили китайские читатели.

Пленарное заседание международного форума «Российская энергетическая неделя»
Пленарное заседание международного форума «Российская энергетическая неделя»
Kremlin.ru

Напомним, на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия, а также указал на готовность увеличить поставки российского газа в Европу. В связи со стремительным ростом цен на газ некоторые граждане Китая сравнили слова Путина с «последним предупреждением Европе».

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