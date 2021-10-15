15 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Шаповалова, , 10:21 — REGNUM Реакция читателей китайского портала «Гуаньча» на высказывание российского президента Владимира Путина о газовом кризисе в Европе стала объектом обсуждений в Сети. Правда, далеко не все увидели в словах российского лидера «последнее предупреждение». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зачем биться головой о стену и кому-то что-то доказывать? Пусть они доказывают. Зачем РФ заботиться о энергобезопасности ЕС, когда они сами не хотят этой безопасности, не хотят дополнительных, альтернативных средств доставки энергоносителей?» — вопрошает С.

«Слушать спекулянтов, делающих из воздуха деньги, и реагировать на их выкрики глупо. Нужно методично вести свою линию. Не нужно их убеждать в том, что мы хорошие и готовы ради них снять последнюю рубашку. Им это совсем не нужно. Это их образ мышления. Таков капитализм — делать из мнимых высказываний и действий свой бизнес», — считает Сергей Шумаков.

«К этой Европе хорошо подойдут слова Стругацких: «Не в громе космической катастрофы, не в пламени атомной войны и даже не в тисках перенаселения, а в сытой, спокойной тишине кончается история человечества («Второе нашествие марсиан»). Слишком долго жили без забот», — отметил Андрей Филин.

Пекин. Китай Mike Stenhouse

«Может, уже хватит их предупреждать?» — предлагает Мария Бушнёва.

«Точное количество сделанных Китаем предупреждений оценить сложно. Известно, что только к концу 1964 года их было более 900 [2]… Китайцы большие специалисты в разного рода предупреждениях», — иронизирует Олег.

«Европейцы — вдвойне идиоты. Их предупреждали, что они будут зависеть от России? Предупреждали. И вот, вуаля. Самые умные — это японцы. Послали газ на фиг и стали развивать мирный атом. Будущее за ядерной энергетикой. А экологическая энергия только в далёком будущем, на чем глупые европейцы и погорели», — считает N.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее китайский портал «Гуаньча» сообщил о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе, которую высоко оценили китайские читатели.

Пленарное заседание международного форума «Российская энергетическая неделя» Kremlin.ru

Напомним, на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия, а также указал на готовность увеличить поставки российского газа в Европу. В связи со стремительным ростом цен на газ некоторые граждане Китая сравнили слова Путина с «последним предупреждением Европе».

Читайте также: Китайцы восхитились «последним предупреждением» Путина Европе