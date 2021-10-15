Ханой, , 09:16 — REGNUM Вклад Вьетнама в усиление борьбы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с наркопреступностью весьма заметен. Об этом министр общественной безопасности Вьетнама То Лам заявил на министерской конференции стран АСЕАН, сообщает 15 октября газета «Нян зан».

Вьетнам

Министр подчеркнул, что вьетнамская сторона полностью разделяет позицию ассоциации, которая стремится к заявленной цели — «Сообщество АСЕАН, свободное от наркотиков». Это предполагает решительную борьбу с наркотиками и бизнесом, который с ними связан.

То Лам заявил, что власти Вьетнама проводят активную кампанию против наркотиков, реализуют программу по реабилитации наркозависимых, жёстко контролируют оборот наркосодержащих препаратов.

Вьетнам намерен полностью выполнить обязательства, взятые в рамках общей программы Сообщества АСЕАН по борьбе с наркотиками на период 2016—2025 годов, добавил министр, выступая на конференции в формате онлайн.

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