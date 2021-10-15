Вашингтон, 15 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Евросоюз намерены до конца текущего года организовать двусторонние консультации высокого уровня для координации своей политики в отношении России. Об этом было заявлено на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которая состоялась 14 октября в Вашингтоне.

Elionas2 США и Евросоюз

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«Госсекретарь и верховный представитель Боррель […] с нетерпением ожидают начала диалога на высоком уровне между США и ЕС по России, а также следующего раунда диалога США — ЕС на высоком уровне по Китаю, который состоится позднее в этом году», — говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, опубликованном на сайте ведомства.

Стороны также обсудили «общую обеспокоенность ростом цен на энергоносители и их влиянием на восстановление мировой экономики, а также договорились провести министерскую встречу Совета США — ЕС по энергетике в начале 2022 года».

Напомним, решение запустить специальный формат консультаций высокого уровня для координации политики Брюсселя и Вашингтона на российском направлении было принято в середине июня по итогам саммита США — ЕС.