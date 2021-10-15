Главу челябинского поселения подозревают в превышении полномочий
Челябинск, 15 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Челябинской области глава Русско-Теченского сельского поселения стала фигуранткой уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает областное управление СКР.
40.мвд.рф
Уголовный кодекс РФ
Следователи считают, что преступление было совершено в 2019 году. Якобы чиновница предоставила своей знакомой квартиру по договору социального найма, хотя получательница такой услуги не являлась нуждающейся в предоставлении жилого помещения.
Квартира затем была приватизирована и выбыла из муниципальной собственности. Расследование дела продолжается.