Челябинск, 15 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Челябинской области глава Русско-Теченского сельского поселения стала фигуранткой уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Следователи считают, что преступление было совершено в 2019 году. Якобы чиновница предоставила своей знакомой квартиру по договору социального найма, хотя получательница такой услуги не являлась нуждающейся в предоставлении жилого помещения.

Квартира затем была приватизирована и выбыла из муниципальной собственности. Расследование дела продолжается.