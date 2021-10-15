Оренбург, 15 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В аэропорту Оренбурга изменилась зона бесплатной парковки. Ее перенесли на территорию перед шлагбаумом платной автопарковки с правой стороны от дороги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба аэропорта.

Пресс-служба АО «Международный аэропорт «Оренбург» Парковка в аэрпорту

Бесплатная площадка рассчитана на 90 автомобилей. Парковка обозначена большим баннером. В пресс-службе аэропорта изменения объяснили проведением работ по оптимизации качества услуг размещения транспортных средств пассажиров и встречающих на территории воздушной гавани.

Ранее оборудовали третий выезд с платной парковки, увеличив в полтора раза пропускную способность выезда. Платную парковку разместили непосредственно перед аэровокзалом и залом прилёта. В течении 15 минут на ней можно находится бесплатно. В аэропорту посчитали, что этого времени достаточно для посадки/высадки пассажиров и выезда автомобиля за шлагбаум.