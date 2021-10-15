Майминский район, Алтай, 15 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Майминском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело об убийстве после обнаружения тел двоих мужчин. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Следственное управление СКР по Республике Алтай Место преступления на Алтае

Предварительно установлено, что тела 85-летнего деда и 59-летнего отчима с огнестрельными ранениями обнаружил житель села Кызыл-Озек, придя домой 14 октября на обед.

«О произошедшем мужчина незамедлительно сообщил в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.