Москва, 15 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Москве за прошедшие сутки выпало 32% месячной нормы осадков, сообщил 15 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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На базовой столичной метеостанции «ВДНХ» за сутки осадкомер принял 19 мм влаги, в то время как месячная норма составляет 59 мм. Выше показатель в подмосковном Волоколамске — 24 мм за сутки или 40% от месячной нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 15 октября синоптики ожидают ослабления ненастья.