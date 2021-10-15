Москва, 15 октября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Рост цен на газ в Европе связан не с дефицитом предложения, а с низким уровнем заполненности европейских хранилищ, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Minenergo.gov.ru Александр Новак

По его словам, на сегодняшний день европейский рынок обеспечен газом в полном объеме, потому что поставки импорта в целом и собственная добыча обеспечивают внутреннее потребление европейского рынка.

«При этом даже частично газ закачивается в подземные хранилища газа, то есть никакого дефицита газа нет», — сказал он в интервью Business FM.

Новак добавил, что «Газпром» нарастит производственные мощности, если европейские партнеры увеличат объем долгосрочных контрактов.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы в Европе резко взлетели цены на газ. Максимальное значение зафиксировали 6 октября — ближайший фьючерс по индексу голландского TTF подорожал до $1937 за 1 тысячу кубометров. На торгах 14 октября газ стоит примерно $1200.