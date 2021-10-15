Транспортное судно для Арктики могут оснастить ракетами «Калибр-К»
Москва, 15 октября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Контейнерным комплексом ракетного оружия «Калибр-К» могут оснастить многоцелевой арктический транспортный рефрижератор двойного назначения типа «Иван Папанин», который разрабатывает компания из Санкт-Петербурга «Югрефтрансфлот». Об этом 15 октября сообщил куратор проекта, член совета директоров компании Виктор Кот.
«На борту арктического рефрижератора типа «Иван Папанин» может размещаться мобильный комплекс ракетного оружия «Калибр-К». Для этого потребуется три стандартных грузовых контейнера, которые могут быть поставлены на борт и разгружены на берег 40-тонными судовыми кранами», — приводит его слова ТАСС.
Также член совета директоров «Югрефтрансфлота» уточнил, что при необходимости выгрузки комплекса на берег имеется возможность оборудования на судне четвертого контейнера, где будет размещаться боевой расчет «Калибра-К».
"На переходе по Севморпути личный состав будет проживать в пассажирских каютах судна. При необходимости «Иван Папанин», совершая челночные рейсы по Северному морскому пути, может также исполнять роль экспедиционного судна», — добавил Кот.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября стало известно, что в столицу Чувашии 13 октября прибыл третий «Валдай». Пришвартованное у речного порта судно, ожидает процедура приемки и подготовка к зиме.