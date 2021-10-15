Находка, Приморский край, 15 октября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Находке 11 октября подростки в лесу обнаружили старую металлическую бочку, внутри которой находились человеческие останки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

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Подростки намеривались сдать бочку на металолом, но когда обнаружили в ней кости, то сообщили о находке в полицию.

На место прибыли сотрудники Следственного комитета и полиции. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность погибшего человека. Пока узнать мужчина это или женщина, не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины.