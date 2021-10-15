Сухум, 15 октября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Сухум ожидает от Тбилиси присоединения к процессу делимитации и демаркации абхазо-грузинской границы. Об этом говорится в заявлении МИД Абхазии, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства.

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Абхазские дипломаты отреагировали на недавнее заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Он сказал, что Тбилиси намерен вести диалог с Москвой о делимитации границы с Россией «в границах единой Грузии».

«Трудно назвать адекватной высказанную И. Гарибашвили позицию по столь важному государственному вопросу. Можно бесконечно делать вид, что всё ещё существует «единая Грузия», но вряд ли можно всерьёз считать, что такая установка изменит сложившееся положение дел в регионе», — говорится в заявлении абхазского министерства.

В МИД Абхазии отметил, что грузинской стороне уже был направлен запрос о создании совместной комиссии по делимитации и демаркации совместной границы. Сухум призвал «не затягивать» это и начать совместную работу.

Напомним, в августе 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.