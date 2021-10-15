Махачкала, 15 октября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Дагестане попали в больницу с признаками отравления несколько человек, среди которых семеро детей. По данному факту организована проверка прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.

U.S. Air Force В больнице

Как стало известно, инцидент произошел в селении Хунзах, в котором 13 и 14 октября заболели восемь человек. В минздраве сообщили, что состояние заболевших средней и легкой тяжести.

«По предварительным данным, с 13 по 14 октября 2021 года, несколько жителей района, в том числе, несовершеннолетние, госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. На место выехали работники прокуратуры района. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время устанавливаются причины вспышки инфекции. Лечение пациентов, попавших в больницу, находится под контролем специалистов минздрава, которые организовали дистанционную консультацию для лечащих врачей из Хунзахской больницы.