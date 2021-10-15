Москва, 15 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Соединенные Штаты совершенно не понимают Узбекистана, как и остальные страны, в которые они пытались проникнуть, поэтому их провал неизбежен заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Mark Nakoykher Яков Кедми

«Американское руководство военное, политическое, государственное, оно психически больно. Есть две болезни, одна называется «шизофрения». У них не раздвоение, не растроение личности, у них их десять пространств, одно с другим не связано. И вот в руководстве Соединенных Штатов находится десять не очень нормальных руководителей, и каждый делает свое», — заявил Кедми.

По его словам, второй болезнью руководства США является страх и навязчивая идея. По его словам, США не умеют делать выводов, поэтому они не способны осмыслить то, что произошло в Афганистане.

«Узбекистан — это ключевое государство в Средней Азии. Узбекская культура как часть турецкой культуры очень богата. Не надо забывать. Там было достаточно мощное государство… И турки пошли из Узбекистана. Может кто не знает, есть такое турецкое племя «юзбек». Интересно, откуда оно. Это тюркские племена. То есть часть этой культуры у них была. Более богатой была таджикская, но сегодня от нее мало что осталось, она вся переместилась в Ирак», — заявил Кедми.

По его словам, американцы доказали, будучи во всех странах, в которых они были, что они не понимают их устоев. Они не поняли ни Афганистан, ни Пакистан, ни Китай, ни Вьетнам, ни Корею, ни арабов, ни Латинскую Америку. Поэтому, все попытки США проникнуть в Узбекистан не увенчаются успехом несмотря на то, что он им очень нужен как инструмент войны с Китаем через родственное узбекам уйгурское население.