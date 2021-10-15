Елабуга, Татарстан, 15 октября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. На производственной площадке «Соллерс Форд» в России планируют в 2023 году локализовать сборку электрических фургонов Ford E-Transit. Об этом рассказал глава компании Адиль Ширинов журналистам.

Ford Полностью электрический E-Transit от Ford

Стоит отметить, что дебют электрической версии Ford Transit, предназначенной для американского рынка, состоялся в ноябре 2020 года.

«В 2022 году мы привезем электрический Transit, для того чтобы работать с нашими клиентами. Мы будем производить его в Елабуге в ближайшей перспективе. Я надеюсь, это произойдет в 2023 году», — отметил Ширинов.

Он добавил, что новинка в первую очередь предназначена для компаний, которые приветствуют переход на электрифицированные транспортные средства.

Ранее компания Ford представила новый компактвэн Tourneo Connect, который поступит в продажу на европейском рынке в начале 2022 года.

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