Москва, 15 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Ненастье в Москве пойдёт на убыль после утреннего дождя, сообщает 15 октября центр погоды «Фобос», опубликовавший прогноз погоды на день.

Дождь

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«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабовыраженным промежуточным гребнем антициклона, благодаря чему ненастье постепенно пойдёт на убыль», — рассказали синоптики.

В столице в утренние часы ожидается небольшой дождь, далее будет облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до десяти градусов тепла, в Московской области — до 11 градусов. Скорость ветра окажется в пределах девяти метров в секунду.