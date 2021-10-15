Абакан, 15 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Власти Хакасии рассчитывают, что как можно больше жителей региона примут участие в переписи населения.

V-2020.org Перепись населения

Как сообщили ИА REGNUM 14 октября в республиканском минкультуры, перепись населения — одно из важнейших событий в жизни нашего общества.

Как подчеркнула министр культуры Хакасии Светлана Окольникова, перепись можно сравнить с «самым точным компасом, который помогает нам понять, где мы находимся, и в каком направлении предстоит двигаться России по ещё непроторенным дорогам истории».

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 15 октября по 14 ноября 2021 года будет проходить перепись населения. В этот период переписчики будут совершать поквартирные обходы и заполнять анкеты. Также граждане могут самостоятельно внести данные через портал Госуслуг.

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