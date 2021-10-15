Уфа, 15 октября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Причины несчастного случая, в результате которого машинист экскаватора получил тяжелую травму, устанавливают в Башкирии. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

Tama66 Экскаватор

Сообщается, что 7 октября в селе Ташкиново при выезде с места работ (биологические очистные сооружения) машинист экскаватора двигался на этом автотранспортном средстве по технологическому проезду. В какой-то момент машина опрокинулась на дно иловой площадки.

В результате работник МУП «Нефтекамскводоканал» получил тяжёлую травму.

В настоящее время сотрудники надзорного ведомства устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину обвинили в нарушении правил безопасности на стройке.