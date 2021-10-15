Нью-Йорк, США, 15 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Вынесение приговора гражданину России Александру Жукову, обвиняемого в мошенничестве в интернете, отложено окружным судом Восточного округа Нью-Йорка на 10 ноября. Об этом указывается в документах, которые 14 октября размещены в электронной базе суда.

Цитата из кф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонное мошенничество

Первоначально вынесение приговора Жукову было намечено на 15 октября.

«Вынесение приговора назначено на 10 ноября 2021 года в 14:30 (22:30 мск)», — отмечается в базе суда.

При этом ранее 14 октября адвокаты гражданина РФ подали ходатайство с просьбой перенести вынесение приговора из-за того, что Жуков не успел изучить все необходимые документы.

Отметим, Александр Жуков был задержан в Болгарии осенью 2018 года по запросу США экстрадирован в Соединенные Штаты в январе 2019 года. Ему наряду и еще нескольким ю гражданам РФ и Казахстана были предъявлены обвинения в мошенничестве в интернете.