Суд США отложил на 10 ноября вынесение приговора гражданину РФ Жукову
Нью-Йорк, США, 15 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Вынесение приговора гражданину России Александру Жукову, обвиняемого в мошенничестве в интернете, отложено окружным судом Восточного округа Нью-Йорка на 10 ноября. Об этом указывается в документах, которые 14 октября размещены в электронной базе суда.
Первоначально вынесение приговора Жукову было намечено на 15 октября.
«Вынесение приговора назначено на 10 ноября 2021 года в 14:30 (22:30 мск)», — отмечается в базе суда.
При этом ранее 14 октября адвокаты гражданина РФ подали ходатайство с просьбой перенести вынесение приговора из-за того, что Жуков не успел изучить все необходимые документы.
Отметим, Александр Жуков был задержан в Болгарии осенью 2018 года по запросу США экстрадирован в Соединенные Штаты в январе 2019 года. Ему наряду и еще нескольким ю гражданам РФ и Казахстана были предъявлены обвинения в мошенничестве в интернете.