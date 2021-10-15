Оренбург, 15 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области полиция выявила факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 21 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

По данным ведомства, в налоговом преступлении подозревается фирма, занятая в сфере ремонта дорог. Уголовное дело возбудили по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и или сборов с физического лица»).

Согласно предварительным результатам, руководство компании заключило фиктивные контракты на поставку сыпучих грунтов, перевозку грузов, оказания транспортных услуг специальной техникой. В финансовых документах организация завысила налоговый вычет и принесённые расходы.