Джакарта, , 08:59 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что строительство различных инфраструктурных объектов для поддержания туризма в Лабуан Баджо было завершено, и город готов принимать туристов, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

По словам президента, министерство общественных работ и министерство транспорта провели серьезную реструктуризацию района Лабуан Баджо. Отели, сувенирные лавочки, творческие центры, амфитеатры, площади, городские улицы и другие общественные места были отремонтированы.

Глава государства пояснил, что после торжественного открытия Лабуан Баджо важно сделать массовую рекламу. Кроме того, необходимо подготовить Лабуан Баджо к реализации национальных и международных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,8 на территории Индонезии.

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