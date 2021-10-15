Стамбул, Турция, 15 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Казанский УНИКС проиграл турецкому «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 41:80.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Фенербахче» Мариал Шайок, набравший 17 очков. В составе УНИКСа защитник Айзея Канаан набрал 10 очков.

УНИКС показал самую низкую результативность в одном матче в текущем сезоне во всех турнирах. Ранее минимумом были 69 очков в игре Евролиги с «Зенитом» (69:70).

УНИКС набрал пять очков в Евролиге и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Фенербахче» идёт на 10-м месте с шестью очками.