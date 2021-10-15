Ермолино, Калужская область, 15 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Тело 71-летней местной жительницы было обнаружено в реке Протве в районе города Ермолино Боровского района, сообщили 15 октября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, 13 октября пожилая женщина, находясь на крутом склоне берега реки, оступилась и упала в реку, откуда самостоятельно ей выбраться не удалось. О безвестном исчезновении женщины в правоохранительные органы родственниками было сообщено в тот же день.

В настоящее время следственными органами проводятся проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза. По имеющейся у следствия информации, погибшая страдала расстройством психики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.