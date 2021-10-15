Москва, 15 октября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. «Российские космические системы» (РКС, входит в Роскосмос) рассекретили данные о плане полета советского космического корабля на Луну, сообщают «Известия» со ссылкой на отчет РКС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Луна над Спасской башней

Отмечается, что документ был подготовлен 56 лет назад инженерами научно-исследовательского института 885 (НИИ-885, сегодня — РКС).

В нём описано формирование принципов автономной радиоэлектронной системы управления, которая должна была обеспечить запуск на Луну ракеты с экипажем из трех человек.

Основными полетными инструментами должны были быть автономные системы. Система управления лунного орбитального корабля в том числе должна была самостоятельно обследовать район приземления и выбрать место для посадки.

В схеме полета с возвращением на Землю планировался взлет ракеты с поверхности Луны, выведение его на орбиту сближения с лунным орбитальным кораблем, причаливание с последующим выходом на траекторию полета на Землю и управляемым спуском на её поверхность.

Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжается разработка многоразового космического корабля «Орёл» в рамках опытно-конструкторской работы «Федерация». По словам разработчиков, «Орел» может войти в состав комплекса для экспедиций к другим планетам или астероидам.

Корабль предназначен для доставки людей и грузов на орбитальные космические станции, а также является одним из ключевых элементов проекта экспедиции к Луне.

Корабль длиной 6,1 метра с экипажем из четырёх человек сможет автономно летать в космическом пространстве до 30 земных суток. Масса корабля колеблется от 14,4 до 19 тонн в зависимости от выполняемой им задачи.

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