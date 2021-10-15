В Роскосмосе рассекретили детали лунной программы СССР
Москва, 15 октября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. «Российские космические системы» (РКС, входит в Роскосмос) рассекретили данные о плане полета советского космического корабля на Луну, сообщают «Известия» со ссылкой на отчет РКС.
Отмечается, что документ был подготовлен 56 лет назад инженерами научно-исследовательского института 885 (НИИ-885, сегодня — РКС).
В нём описано формирование принципов автономной радиоэлектронной системы управления, которая должна была обеспечить запуск на Луну ракеты с экипажем из трех человек.
Основными полетными инструментами должны были быть автономные системы. Система управления лунного орбитального корабля в том числе должна была самостоятельно обследовать район приземления и выбрать место для посадки.
В схеме полета с возвращением на Землю планировался взлет ракеты с поверхности Луны, выведение его на орбиту сближения с лунным орбитальным кораблем, причаливание с последующим выходом на траекторию полета на Землю и управляемым спуском на её поверхность.
Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжается разработка многоразового космического корабля «Орёл» в рамках опытно-конструкторской работы «Федерация». По словам разработчиков, «Орел» может войти в состав комплекса для экспедиций к другим планетам или астероидам.
Корабль предназначен для доставки людей и грузов на орбитальные космические станции, а также является одним из ключевых элементов проекта экспедиции к Луне.
Корабль длиной 6,1 метра с экипажем из четырёх человек сможет автономно летать в космическом пространстве до 30 земных суток. Масса корабля колеблется от 14,4 до 19 тонн в зависимости от выполняемой им задачи.
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