Кабул, 15 октября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Вырубку леса и контрабанду древесины запретило временное правительство Афганистана, сформированное радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом представитель радикалов, заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид написал в Twitter.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

Из его сообщения следует, что 14 октября кабинет министров выпустил постановление о «строжайшем запрете на вырубку леса, а также на незаконную продажу и контрабанду древесины». Властям на местах и службам безопасности поручено пресекать подобные действия.

Лесные массивы на территории Афганистана заметно сократились за последние десятки лет. Древесина долго была одним из основных источников энергии в стране. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2015 году леса занимали только 2,1% афганской территории, их площадь составляла 1,35 млн гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кабуле популярный рынок переименовали из «Базара Буша» в «Базар моджахедов».

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