Горно-Алтайск, 15 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где выявили 14 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей восьми районов.

«Число подтвержденных за весь период случаев заболевания — 22 149, в том числе: 6891 — в городе Горно-Алтайске, 3297 — в Майминском районе, 3064 — в Кош-Агачском районе», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 20 741 человек, в том числе 13 за последние сутки.