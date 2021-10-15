Минск, 15 октября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Московский «Спартак» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Спартака» шайбы забросили нападающий Александр Хохлачёв и Йори Лехтеря. У «Динамо» отличился форвард Павел Варфоломеев, реализовавший буллит.

На сегодняшний день «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, на счету команды 18 очков. «Динамо» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 24 очками.

Читайте также: «Металлург» одержал 14-ю победу подряд и установил клубный рекорд