Уфа, 15 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Новый состав совета при главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества (СПЧ) поручил сформировать до конца октября глава региона Радий Хабиров на итоговом заседании действующего состава этого совета. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба главы республики.

Pravitelstvorb.ru Глава Башкирии Радий Хабиров

Сообщается, что в Уфе на итоговом заседании действующего состава этого совета участники рассмотрели ситуацию с угрозой распространения коронавируса в Башкирии, а также введение ограничений для не вакцинированных жителей.

Отмечается, что глава республики поблагодарил членов совета за эффективную работу. Он вручил государственные награды наиболее активным членам данного совета и сообщил, что СПЧ ждёт определённая ротация.

Хабиров поручил сформировать новый состав совета до конца октября и предложил продолжить работать на прежних должностях председателю регионального СПЧ Владимиру Барабашу и ответственному секретарю Зульфие Гайсиной.

Сообщается, что первое заседание обновленного совета по правам человека Хабиров намерен провести в декабре текущего года.