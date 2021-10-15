Владивосток, 15 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении депутата муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского района по факту дачи взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

(сс) sajinka2 Взятка

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По версии следствия, 29 сентября депутат-фигурант находясь в Славянке в автомобиле, передал другому депутату того же поселения часть взятки — 300 тыс. рублей. Деньги являлись частью от общей суммы взятки в 500 тыс. рублей и передавались за голосование коллеги в пользу подозреваемого на предстоящих выборах председателя муниципального комитета Славянского городского поселения.

«Передача взятки происходила под наблюдением сотрудников ФСБ в ходе оперативно-розыскного мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье уличили во взятке 3,5 млн рублей двоих высокопоставленных сотрудников полиции. За указанную сумму полицейские не привлекали одного из местных коммерсантов к проверкам. Денежные средства были получены в период с сентября 2020 года по 12 февраля 2021 года, посредником в этом являлся экс-заместитель главы администрации Новоалександровского городского округа.