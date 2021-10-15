Кишинёв, 15 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Жители Молдавии должны рационально использовать газ, чтобы республика смогла легче преодолеть «режим повышенной готовности», объявленный из-за дефицита голубого топлива. Об этом говорится 14 октября в заявлении компании «Молдовагаз».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В сообщении ее пресс-службы отмечается, что российская компания «Газпром» пока не ответила на запрос об увеличении октябрьских поставок газа в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон призвал молдавского лидера Майю Санду проявить личную инициативу, чтобы договориться с Россией о выгодных условиях поставки газа в республику.