Магнитогорск, Челябинская область, 15 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Alexmagnitog «Арена Металлург»

В первом периоде защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер открыл счёт. После этого «Металлург» смог отыграться и вырвать победу, отличились форварды Джош Карри и Андрей Чибисов.

«Металлург» одержал 14-ю победу подряд в КХЛ и обновил клубный рекорд. В сезоне 2008/09 магнитогорский клуб не проигрывал на протяжении 13 матчей кряду.

На сегодняшний день «Металлург» занимает первое место в КХЛ, на счету команды 32 очка. «Ак Барс» идёт на шестом месте с 25 очками.

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