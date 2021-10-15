Тбилиси, 15 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» на втором туре выборов в органы самоуправления рассчитывает только на победу. Об этом 14 октября объявил председатель ЕНД Ника Мелия на митинге в Тбилиси в поддержку экс-президента страны Михаила Саакашвили.

facebook.com/Nika.Melia5 Ника Мелия среди протестующих на Руставели

«У нас единственный план — победа и ничего, кроме победы. Я прошу распределиться на избирательных участках в качестве наблюдателей и представителей», — сказал Мелия.

Председатель партии добавил, что после выборов сторонники ЕНД снова соберутся на митинг в Тбилиси. Они либо будут праздновать победу, либо, если им не засчитают победу, будут протестовать против действий властей.

Напомним, в Тбилиси 14 октября прошел митинг в поддержку Саакашвили. Количество участников оценивают от 15 тыс. до 50 тыс. человек. Организовала митинг основанная экс-президентом партия ЕНД. Другие партии акцию не поддержали.