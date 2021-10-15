Улан-Удэ, 15 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Med.ru Реанимация

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Двое скончавшихся были в возрасте младше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 1913 человек.

В ковидных стационарах республики в настоящее время лечатся 735 пациентов, состояние 608 из которых осложнилось внебольничной пневмонией. 77 тяжёлых больных находятся в реанимации.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 947 коек: занято — 735, свободно — 212 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,6%», — отметили в оперштабе.