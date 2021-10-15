Владивосток, 15 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Японском море продолжаются совместные учения боевых кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Китая «Морское взаимодействие-2021». Как сообщили в пресс-службе тихоокеанского флота, суда приступили к практическим действиям.

Mil.ru Корабли ВМФ России

В ходе первого этапа учения базовые тральщики Тихоокеанского флота осуществили проводку за тралами кораблей двух стран и обеспечивали развёртывание сил в акватории Японского моря. Затем экипаж кораблей выполнили задачи по противоминной обороне кораблей.

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«В рамках этого эпизода учения корабли ВМФ России и ВМС НОАК провели артиллерийские стрельбы по макету морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства», — уточнили в пресс-службе флота.

Позднее экипажи артиллерийским огнём должны будут «уничтожить» надводный боевой корабль условного противника, а также решить задачи по противовоздушной обороне отряда. Кораблям будут противодействовать многофункциональные истребители Су-30СМ армии ВВС И ПВО Восточного военного округа и вертолёты морской авиации Тихоокеанского флота.

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Как сообщало ИА REGNUM, совместное российско-китайское военно-морское учение «Морское взаимодействие-2021» стартовало в Японском море 14 октября и продлится до 17 октября. От России в манёврах участвуют боевые корабли и суда обеспечения Тихоокеанского флота: большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корветы проекта 20 380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», два тральщика, подводная лодка проекта 877 «Усть-Большерецк», а также ракетный катер и спасательный буксир.

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представляют эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

Напомним, в 2020 году учение «Морское взаимодействие» не проводилось в связи с ограничительными мерами, действовавшими в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.