Оренбург, 15 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Оренбургская область получит из федерального бюджета инфраструктурный кредит на 5,9 млрд рублей. Средства пойдут на комплексную застройку жилого района «Молодой Оренбург», сообщает пресс-служба областного правительства.

Anton Starikov Деньги

Новый городской район появится на северо-востоке Оренбурга и займет территории в 605 гектаров. Проект планирует реализовать в 2022—2026 годах поэтапно. За эти годы построят около 3,3 млн кв. метров жилья, 330 тысяч кв. метров коммерческой недвижимости, 29 детских садов на 300 мест, 13 школ на 1150 мест, четыре поликлиники и одну больницы.

Стоит отметить заявки на инфраструктурные кредиты подавали 83 региона, одобрены обращения 15 регионов на 49 млрд рублей.