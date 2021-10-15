Пенза, 15 октября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Пензенской области в период осенних каникул к работе с детьми приступит 171 лагерь с дневным пребыванием. В них отдохнут свыше 6,6 тыс. детей, в том числе 2130 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Детский отдых

В летний период в Пензенской области работали 364 лагеря, из них 327 лагерей с дневным пребыванием, 22 лагеря труда и отдыха, 14 загородных оздоровительных лагерей и один палаточный лагерь, а также два детских санатория. Впервые в 2021 году на территории области были проведены четыре смены лагеря Российского военно-исторического общества «Страна героев», их участниками стали 1 тыс. детей. Всеми формами оздоровления в регионе охватили более 120 тыс. детей, что составило 91% от числа ребят школьного возраста. Из бюджета Пензенской области в 2021 году на организацию отдыха и оздоровление детей выделено 273,5 млн рублей.

По словам первого заместителя председателя правительства области Олега Ягова, в 2022 году необходимо увеличить объем финансирования летней кампании. Следует принять во внимание коэффициент инфляции и рост цен на продукты питания, а также число детей, отдохнувших в летний период, добавил он.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе 904 семьи воспользовались программой кэшбэка на детский отдых. На территории города в программе участвовали загородные лагеря «Строитель» и «Юность».

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