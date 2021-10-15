Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Соединенные Штаты добиваются взаимного возвращения к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки (сс) The White House

«Мы добиваемся взаимного возвращения к соблюдению СВПД. Если Иран требует больше и предлагает меньше, эти переговоры не увенчаются успехом», — сказала она на брифинге.

Она добавила, что Вашингтон настроен на «значимое дипломатическое взаимодействие с целью взаимного возвращения к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Иран не принимает ничего, кроме Совместного всеобъемлющего плана действий, известного как СВПД. По его словам, в Тегеране пришли к выводу о необходимости обязательного возобновления переговоров по ядерной сделке.

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