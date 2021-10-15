Вашингтон, , 08:35 — REGNUM США призывают власти Ливана «быстро и прозрачно» завершить расследование дела о взрыве в морском порту Бейрута в августе 2020 года. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 14 октября на брифинге.

Джен Псаки White House

Она добавила, что все виновные в случившемся в бейрутском порту должны быть привлечены к ответственности. Так Псаки ответила на вопрос по поводу протестов в Бейруте 14 октября, в ходе которых погибли шесть человек. Демонстранты потребовали отставки судьи Тарека Битараза, занимающегося указанным процессом.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш потребовал от сторон столкновений в Бейруте прекратить насилие, а от ливанских властей — провести полное и объективное расследованию взрывов в городском порту.

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