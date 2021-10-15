Нальчик, 15 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии приняты новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ограничения касаются в первую очередь численности посетителей различных массовых мероприятий, в том числе свадебных церемоний в отделах ЗАГС. Так, разрешается присутствие при бракосочетании не более 20 человек. Указ об этом подписал глава региона Казбек Коков.

Свадьба

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

«Приостанавливается проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака в закрытых помещениях, если число присутствующих превышает 20 человек (без учета работников органа ЗАГС)», — сообщили в пресс-службе руководителя субъекта РФ.

Кроме того, кафе и рестораны с 15 октября будут работать при 50%-ном заполнении залов, а в концертных залах, домах культуры, кинотеатрах разрешена работа при заполняемости не более 75% помещений.

При этом, как ранее сообщало ИА REGNUM, при переводе работы указанных предприятий и организаций на пропуск по системе QR-кодов разрешена полная загрузка залов.

Напомним, в республике на 14 октября число носителей коронавируса составило 33 124 человека, выздоровели из них — 31 011 человек, скончались 848 пациентов. За прошедшие сутки было выявлено 98 новых пациентов с COVID-19.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии из-за коронавируса ввели систему QR-кодов