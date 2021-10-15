Кызыл, 15 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Тувинская горнорудная компания оспорила в Верховном суде Туве решение правительства региона об ограничении цен на уголь. Иск компании 14 октября был удовлетворён частично, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Власти республики уже выразили несогласие с этим решение и намерены отстаивать в установленном порядке.

«Позиция правительство региона была поддержана прокуратурой Республики Тыва, которая детально изучила постановление правительства, которым была установлена цена на каменный уголь, добываемый ТГРК, в размере 2220,10 рублей за тонну», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября глава республики Владислав Ховалыгподписал документ о снижении максимальной цены на уголь для населения. По его словам, разрез должен отпускать его по 2220 рублей и 10 копеек за тонну.

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