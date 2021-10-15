Самара, 15 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Свидетелей конфликта, который произошёл между продавцами торговой точки и пожилым человеком, устанавливают в Самаре. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Сообщается, что в социальной сети была опубликована информация о конфликтной ситуацией между продавцами торговой точки, расположенной в Промышленном районе города и пожилым человеком. По данному факту стражи порядка проводят проверку.

«Материал зарегистрирован в дежурной части отдела полиции, в настоящее время устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего. Всех, кто стал очевидцем инцидента, просьба обратиться в ближайший отдел полиции», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации, опубликованной в группе «ДТП 163 Самара» в социальной сети, на рынке мигранты напали на пожилого человека. По предварительным сведениям, торговцы швырнули фруктом в проходящего мимо пенсионера и попали мужчине в глаз. За пострадавшего вступились проходившие мимо люди. Тогда мигранты начали конфликтовать с ними.